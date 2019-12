SANTA CLARA (IT-Times) - Zum Weltmarktführer für Computer-Prozessoren, Intel, hat sich die Bank of America jüngst geäußert und das Kursziel für die Aktie angehoben. Die Bank of America Merrill Lynch belässt die Einstufung für die Intel-Aktie auf "Buy" und hebt das Kursziel an. Analyst Vivek Arya sagt,...

