Die NordLB hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Alles in allem entspreche des Ergebnis nach neun Monaten den Planungen des Vorstandes, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Prognosen habe der Versorger nach dem Erwerb von Innogy entsprechend erhöht./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 16:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2019 / 16:06 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-12-02/20:47

ISIN: DE000ENAG999