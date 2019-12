FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien dabei hoch gewesen. Neben weiteren Verkäufen seien auch vereinzelt Schnäppchenjäger unterwegs gewesen, so der Teilnehmer. Die Aktien von Hellofresh hätten nicht auf die Aufnahme in den Stoxx-Europe-600 reagiert. Die Titel von Gerresheimer und RTL Group hätten ebenfalls keine Reaktion auf die Herausnahme aus dem Index gezeigt, so der Händler weiter.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.30 Uhr 12.996 12.965 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 02, 2019 16:48 ET (21:48 GMT)

