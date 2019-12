CHICAGO, Dec. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Anbieter für künstliche Intelligenz und erweiterte Visualisierung TeraRecon hat heute mehrere neue Abonnementangebote für KI-gestützte Workflows vorgestellt. Die Workflows bieten Ärzten wichtige Erkenntnisse in Form von interaktiven Dashboard-Ansichten, die sie beim Generieren von erweiterten Messungen und Berichten nutzen und verifizieren können.



Die Pakete mit zentralen KI-Workflows nutzen die neue AI Sync-Technologie von TeraRecon, um KI-generierte Ergebnisse bereitzustellen, die eine bidirektionale Kommunikation zwischen Arzt und KI, Systemen und KI und sogar zwischen verschiedenen Algorithmen ermöglichen. Zentrale KI-Workflows sind hoch optimierte Anwendungen, die nahezu ohne Eingreifen des Benutzers umfassende klinische Erfahrungen und iNtuition-Workflows mit erweiterten KI- und Automatisierungsfunktionen bereitstellen.

Die Teilnehmer des jährlichen Kongresses der Radiological Society of North America (RSNA) können die klinischen KI-Lösungen der nächsten Generation - deren Markteinführung für das erste Quartal 2020 geplant ist - diese Woche am Stand von TeraRecon (Nr. 8313) erleben:

Zentraler KI-Workflow bei Schlaganfall und Trauma - Kombination mehrerer miteinander kommunizierender Algorithmen für eine einheitliche Benutzererfahrung

Zentraler KI-Workflow Auto TAVR - KI-Ergebnisse bereiten automatisch die Messschritte für die komplexe Verfahrensplanung vor

Zentraler KI-Workflow Cardiac MR - Benutzer können KI-generierte Ergebnisse anpassen, um neue Ergebnisse und Berichte zu erstellen

Jeff Sorenson, President und CEO von TeraRecon, erklärt: "Wir nutzen die beste Data Science von TeraRecon und anderen Algorithmus-Entwicklern und erstellen damit Anwendungen, deren Leistung exponentiell höher ist, als die Leistung ihrer einzelnen Komponenten. Damit bieten wir Gesundheitsdienstleistern einen abonnementbasierten Zugriff auf KI-Funktionen, die auf ihre spezifischen klinischen Anforderungen abgestimmt sind und sich einfach in ihren Arbeitsablauf integrieren lassen."

Besuchen Sie TeraRecon vom 1. bis 5. Dezember 2019 auf der RSNA in Chicago, Illinois (Nordhalle, Stand Nr. 8313 und AI Showcase, Nr. 10710). Dort können Sie das umfassende KI-Ökosystem von TeraRecon einschließlich EnvoyAI, iNtuition und dem Northstar AI Results Explorer kennenlernen.

Über TeraRecon) TeraRecon ist ein führender Anbieter von erweiterten KI- und Visualisierungslösungen für den medizinischen Bereich. Ihr Vorzeigeprodukt iNtuition wird vom führenden unabhängigen Technologieanalysten regelmäßig als führendes Produkt in der Kategorie erweiterte Visualisierung bewertet. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich innovative Lösungen für künftige Kundenanforderungen und hat zuletzt eine hochentwickelte KI-Plattformlösung für den Medizinbereich geschaffen, die völlig neue Maßstäbe in puncto Leistung setzt. EnvoyAI wurde mit dem renommierten "Aunt Minnie Award" in der Kategorie bester neuer Radiologieanbieter 2018 ausgezeichnet. Der Northstar AI Results Explorer von TeraRecon ist die erste und bislang einzige unternehmensweite Lösung, die Medizinern interaktive KI-Analysen bildgebender Verfahren direkt in den Systemen bereitstellt, die sie täglich verwenden. TeraRecon kann auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und hat sich zum Ziel gesetzt, die Patientenversorgung durch kontinuierliche Weiterentwicklung der medizinischen Visualisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz zu verbessern.

