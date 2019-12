Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - - Stärkt seine Führungsposition bei digitalen Gaming-Inhalten mit Zugang zu über 250 erstklassigen Online- und HandyspielenComviva (https://www.comviva.com/), der weltweit führende Anbieter von mobilen Lösungen, hat heute eine Partnerschaft mit Inlogic Games (https://www.inlogic.sk/) verkündet, ein führender Game-Entwickler und -Herausgeber. Durch die Partnerschaft kann Comviva sein Angebot an Game-Inhalten für Telekommunikationspartner in Schwellenmärkten erweitern und Inlogic dabei helfen, seine weltweite Präsenz auszubauen.Inlogic stellt Comviva ein breites Sortiment an mehr als 250 Android- & HTML 5-Games zur Verfügung, darunter Zombie Hill Race, Football Champions 2019, Mini golf Mania, 8 in 1 Solitaire, Temple Rush und Ludo Royal. Inlogics Premium-Inhalte und starke Präsenz im Sektor für Handyspiele wird Comviva die erfolgreiche Erschließung neuer Märkte ermöglichen. Im Gegenzug wird Inlogic bei der Stärkung seiner globalen Präsenz von Comvivas Reichweite in Schwellenmärkten im Nahen Osten, Asien-Pazifik-Raum, in Lateinamerika und Afrika, kombiniert mit seiner robusten Plattform für Inhaltsrecherche Mooditt Digital Store (https://www.comviva.com/products/digital-lifestyle-solutions/digital-services/content.htm), profitieren.Atul Madan, EVP & COO, Digital Content und BSS bei Comviva, kommentierte: "Wir begrüßen diese Partnerschaft. Inlogic verfügt über ein riesiges Sortiment an mobilen Spielen und zugehörigen Technologien, die das mobile Erlebnis aufwerten. Unsere Expertise beim Inhaltsmanagement von A bis Z, kombiniert mit Inlogics robustem Katalog an Premium-Gaming-Inhalten, wird zu neuen Wachstumschancen führen."Jan Kalafut, CEO, Inlogic, fügte hinzu: "Comvivas zukunftsweisende Plattform wird ein noch nie gekanntes Gaming-Erlebnis bieten, und wir werden dazu unsere besten Titel beitragen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Reichweite und das Monetisierungspotenzial unserer Gaming-Inhalte zu steigern und Netzbetreibern rund um den Globus Premium-Gaming-Inhalte anzubieten."Comviva bietet derzeit Gaming-Dienste im Nahen Osten und Asien-Pazifik-Raum an, wobei führende Mobilnetzbetreiber verschiedene Games in mehreren Sprachen bereitstellen (Action, Arcade, Casino, Puzzle, Sport, Celebrity, Strategie, Simulation usw.). Durch Comvivas digitale Dienste konnten Netzbetreiber ihre Gaming-Service-Reichweite und Abonnentenzahl mehr als vervierfachen und ihre Erlöse aus dem Gaming-Geschäft um ein Vielfaches steigern. Das Unternehmen besitzt darüber hinaus eine riesige Sammlung an hochklassigen Filmen, Musik, Videos, Bildern sowie Textinhalten und Diensten, einschließlich religiöser Inhalte, vollständiger Musiktitel, abrufbarer Musik, Karaoke, Sport, Nachrichten, Humor, Gesundheit und Fitness, Beruf, Lifestyle, Landwirtschaft, Bildung und vieles mehr.Ansprechpartner für Medien:Sundeep Mehtapr@comviva.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpgOriginal-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131479/4456843