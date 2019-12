Lalique Group gibt exklusive Parfüm-Lizenzvereinbarung mit Brioni bekannt EQS Group-News: Lalique Group SA / Schlagwort(e): Vereinbarung Lalique Group gibt exklusive Parfüm-Lizenzvereinbarung mit Brioni bekannt 03.12.2019 / 07:00 MEDIENMITTEILUNG Lalique Group gibt exklusive Parfüm-Lizenzvereinbarung mit Brioni bekannt Zürich, 03. Dezember 2019 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat einen exklusiven weltweiten Parfüm-Lizenzvertrag mit der renommierten Luxusmarke Brioni abgeschlossen. Gemäss der Vereinbarung mit einer anfänglichen Laufzeit bis Ende 2024 wird Lalique Group exklusiv eine Kollektion von Parfüms für den Luxus-Fashion-Brand Brioni kreieren und vertreiben. Die Lancierung eines ersten Dufts im Rahmen der neuen Lizenz ist zur Feier des 75-jährigen Bestehens von Brioni im vierten Quartal 2020 geplant. Aufbauend auf dem Renommee von Brioni in den Schlüsselmärkten USA, Russland, Europa und Japan, sollen die Parfüms über das weltweite Distributionsnetzwerk von Lalique Group vertrieben und vermarktet werden. Brioni wurde 1945 in Rom vom visionären Duo Nazareno Fonticoli und Gaetano Savini gegründet und gilt als eine der bedeutendsten Herrenmodemarken weltweit. Das Unternehmen gehört heute zur Kering Group, einer international führenden Luxus- und Lifestylegruppe, die eine Reihe renommierter Marken in den Bereichen Mode, Lederwaren, Schmuck und Uhren umfasst. Roger von der Weid, CEO von Lalique Group: «Wir sind stolz, Brionis exklusiver Parfüm-Partner zu sein, und freuen uns sehr, auf unserer gemeinsamen Tradition der Handwerkskunst und Qualität aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit einer der renommiertesten Luxus-Herrenmodemarken der Welt ist eine einmalige Gelegenheit, unser Parfümportfolio und unseren Kundenstamm im High-End-Markt weiter auszubauen und zusätzlichen Wert zu generieren.» Fabrizio Malverdi, CEO von Brioni: «Brioni gehört zu den weltweit bedeutendsten Herrenmodehäusern, und Parfüms sind eine wichtige Ausprägung einer Luxusmarke. Wir freuen uns, mit der jetzt abgeschlossenen Lizenzvereinbarung zusammen mit Lalique Group ein hervorragendes Duftportfolio zu entwickeln.» Mit der neuen Lizenz von Brioni erweitert Lalique Group ihr bestehendes Parfümportfolio, das die Marken Lalique Parfums, Jaguar Fragrances, Bentley Fragrances, Parfums Grès und Parfums Samouraï umfasst. Medienkontakt Lalique Group SA Esther Fuchs Senior Communication & PR Manager Grubenstrasse 18 CH-8045 Zürich Telefon: +41 43 499 45 58 esther.fuchs@lalique-group.com Lalique Group Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 720 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com. Brioni Brioni, 1945 in Rom gegründet, ist eine legendäre Luxusmarke für Herrenmode. Neben erstklassigen Massanfertigungen bietet Brioni qualitativ hochstehende Konfektionskleidung, Lederwaren, Schuhe und Brillen. Die Identität des Hauses ist durch dessen einzigartige italienische Schneidererfahrung geprägt, die weltweit Massstäbe für bestes Schneiderhandwerk setzt. Das Unternehmen gehört zu Kering, einer weltweit führenden Luxus- und Lifestyle-Gruppe. Brioni, Tailoring Legends since 1945. Weitere Informationen finden Sie unter www.brioni.com. Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Lalique Group SA Grubenstrasse 18 8045 Zürich Schweiz Telefon: 043 499 45 00 Fax: 043 499 45 03 E-Mail: info@lalique-group.com Internet: www.lalique-group.com ISIN: CH0033813293 Valorennummer: A0M1KL Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 926433 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 926433 03.12.2019 ISIN CH0033813293 AXC0043 2019-12-03/07:00