TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen am Dienstag im späten Handel Verluste, nachdem die US-Regierung unter Donald Trump inmitten des Handelsstreit mit China Strafzölle gegen Brasilien und Argentinien angekündigt hat. Trump wirft den beiden Ländern vor, ihre Währungen "massiv" abgewertet zu haben. Getrübt wird die Stimmung auch davon, dass der US-Handelsbeauftragte Frankreich wegen seiner Digitalsteuer für Internetkonzerne mit Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf Importe im Wert von 2,4 Milliarden Dollar angedroht hat.

Die US-Regierung setze weiter die US-Wirtschaftsmacht als Druckmittel ein, kommentiert Stephen Innes, Chefstratege für die Märkte in Asien bei Axitrader. Das schüre die Sorge, dass die für den 15. Dezember geplante Einführung weiterer Zölle auf chinesische Produkte nicht mehr abgewendet werden könne.

Der japanische Nikkei fällt um 0,7 Prozent auf 23.367 Punkte. An den chinesischen Börsen liegen die Indizes dagegen nach den überraschend robusten Konjunkturdaten vom Wochenende dagegen nur knapp im Minus. Der australische S&P/ASX 200 beendete den Handel bereits und das mit einem kräftigen Abschlag von 2,2 Prozent. Neben den Sorgen vor sich ausweitenden Handelskonflikten bremst hier, dass die australische Notenbank ihren Leitzins stabil gehalten hat und erste Anzeichen sieht, dass frühere Zinssenkungen Wirkung entfalteten. Am Devisenmarkt profitiert der Austral-Dollar von den damit gedämpften Spekulationen auf weitere Zinssenkungen.

Die Aktienmärkte in den USA warn am Montag so stark wie seit acht Wochen nicht mehr gefallen. Neben der neuen Front im Handelskonflikt sorgten überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA für Abgaben.

Die Verhandlungen zur Beendigung des Handelsstreits mit China könnten im Dezember nach dem Konflikt um die Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch die US-Regierung schwieriger werden. Peking hatte am Montag Sanktionen gegen die USA verhängt und Kriegsschiffen der USA untersagt, in Hongkong Zwischenstation zu machen und plant zudem, mehrere amerikanische prodemokratische Gruppen zu sanktionieren.

"Vielleicht wird der Markt jetzt die Champagnerflaschen, deren Korken er seit Monaten in der Erwartung knallen lässt, dass alles in Ordnung ist, erst einmal zulassen", so die Rabobank in einer Studie.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.712,30 -2,19% +18,88% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.367,09 -0,69% +17,56% 07:00 Kospi (Seoul) 2.082,38 -0,46% +2,03% 07:00 Schanghai-Comp. 2.873,65 -0,07% +15,23% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.386,33 -0,19% +2,29% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.175,40 -0,39% +3,88% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.562,51 -0,51% -7,10% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:43 % YTD EUR/USD 1,1074 -0,0% 1,1076 1,1020 -3,4% EUR/JPY 120,88 +0,1% 120,81 120,77 -3,9% EUR/GBP 0,8557 -0,0% 0,8558 0,8532 -4,9% GBP/USD 1,2941 -0,0% 1,2942 1,2915 +1,6% USD/JPY 109,17 +0,1% 109,06 109,60 -0,5% USD/KRW 1187,05 +0,2% 1184,80 1183,78 +6,5% USD/CNY 7,0434 +0,1% 7,0393 7,0376 +2,4% USD/CNH 7,0419 -0,0% 7,0427 7,0379 +2,5% USD/HKD 7,8294 +0,0% 7,8286 7,8294 -0,0% AUD/USD 0,6845 +0,4% 0,6817 0,6775 -2,8% NZD/USD 0,6509 +0,2% 0,6498 0,6457 -3,0% Bitcoin BTC/USD 7.288,26 -0,6% 7.335,01 7.238,26 +96,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,14 55,96 +0,3% 0,18 +15,8% Brent/ICE 61,05 60,92 +0,2% 0,13 +10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.461,35 1.462,00 -0,0% -0,66 +13,9% Silber (Spot) 16,90 16,93 -0,2% -0,03 +9,0% Platin (Spot) 897,49 897,50 -0,0% -0,01 +12,7% Kupfer-Future 2,64 2,63 +0,1% +0,00 -0,4%

December 03, 2019 00:52 ET (05:52 GMT)

