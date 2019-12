The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA BK8B XFRA BE6228573091 BEKAERT 11-19 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0019903365 GENERAL ELECT. 04-19 MTN BD00 BON CHF NCA 2I0M XFRA DE000A1RFBP5 IMM.PROJ.SAL.AR.ANL 12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1TNCZ2 AAREAL BANK MTN.HPF.S.188 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6KX0 HCOB FZ 11 17/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SHFM253 SCHLW-H.SCHATZ.12/19 A1 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0N23 DZ BANK IS.A1051 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013450483 KERING 19/22 ZO BD01 BON EUR NCA JM2E XFRA US832696AQ13 SMUCKER -J.M.- 17/19 BD01 BON USD NCA XFRA XS0206511486 AVIVA PLC 04/UND.FLR BD01 BON GBP NCA XFRA CA780086CW22 ROYAL BK CDA 12/24 FLR BD02 BON CAD NCA 7D1B XFRA XS1266592457 DUFRY FIN. 15/23 REGS BD02 BON EUR NCA A5DA XFRA ID1000105208 ARPENI PRATAMA O.L.RP 250 EQ00 EQU EUR N