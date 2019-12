FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. AXFRA CA83085J1021 SKY GOLD CORP. NEWEXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC.EZY XFRA AU000000MWR6 MGM WIRELESS LTD.WKU XFRA AU000000AKM7 ASPIRE MINING LTDQFOA XFRA AU000000AUL8 AUSTAR GOLD LTDXFRA US16953Q1058 CHINA RAPID FIN. A SP.ADRXFRA US69354V1089 PPDAI GRP.INC.(SPONS.ADR)7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LPXFRA CA91825V1031 VIQ SOLUTIONS INC.XFRA CA90388B2075 ULTRA LITHIUM INC.AMA1 XFRA DE000A2BPG14 ALTECH ADV.MAT. INH O.N.XFRA AU000000N271 NORTHERN COBALT LTD O.N.