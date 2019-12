Das Analysehaus RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 3100 auf 3500 Pence angehoben. Der Spirituosenhersteller wachse nicht nur schneller als die meisten anderen Konsumgüterkonzerne, sondern ihm gelinge dies auch in den Produktkategorien mit höheren Margen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 18:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-12-03/07:47

ISIN: GB0002374006