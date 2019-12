Köln (ots) -- Henning Tewes & Henning Nieslony neue Co-Geschäftsleiter vonTVNOW Die Mediengruppe RTL Deutschland ordnet das operative Management ihrer Streamingplattform TVNOW neu. Ziel ist es, TVNOW mit noch mehr Originals und Exklusiv-Premieren in Kombination mit dem breit gefächerten Portfolio aus neun Free-TV-Sendern der Mediengruppe RTL zum vollumfänglichen Streamingdienst auszubauen. Dazu wird die Verzahnung von Broadcasting und Streaming inhaltlich und organisatorisch forciert.So wird Henning Tewes (47) als Co-Geschäftsleiter von TVNOW das Inhalteangebot der Plattform verantworten. Er übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu seiner Position als COO Programme Affairs & Multichannel, in der er bereits den gesamten Programmeinkauf und das Produktionsgeschäft der Mediengruppe RTL sowie die Sender VOXup, NITRO, RTL Plus und die digitalen Spartenkanäle verantwortet. Henning Nieslony (34), derzeit Bereichsleiter Commercial Management VOD, wird zum weiteren Co-Geschäftsleiter von TVNOW befördert. Er verantwortet damit die Business-Seite der Plattform inklusive der Vermarktung an Endkunden, Werbepartner und Distributoren. Durch die Ernennung beider Manager zu Co-Geschäftsleitern von TVNOW werden das komplette Inhalteportfolio der Plattform und ihre Monetarisierung gemeinschaftlich gesteuert.Walther Steinhuber (42) bleibt als Chief Product Officer für die Produktentwicklung aller digitalen Produkte der Mediengruppe RTL und damit auch für TVNOW verantwortlich.Henning Nieslony und Walther Steinhuber berichten an Jan Wachtel, Geschäftsführer digitale Medien & journalistische Inhalte. Henning Tewes berichtet an Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken.Stephan Schäfer und Jan Wachtel als verantwortliche Geschäftsführer der Mediengruppe RTL zu den Veränderungen: "Das starke Wachstum unserer Streamingplattform TVNOW übertrifft unsere Erwartungen deutlich. Mit diesem Rückenwind werden wir das systematische Zusammenspiel unserer Broadcasting- und Streaming-Aktivitäten forcieren. Dafür schaffen wir mit der organisatorischen Neuordnung die besten Voraussetzungen. Wir wünschen Henning Tewes und Henning Nieslony bei ihren erweiterten Aufgaben viel Erfolg."TVNOW ist die mit Abstand stärkste lokale Streamingplattform im deutschen Markt. Sie verzeichnete im Oktober 5,04 Millionen Unique User (AGOF) und übersprang damit seit dem Relaunch im Dezember 2018 bereits zum dritten Mal in Folge die Fünf-Millionen-Marke. TVNOW bietet derzeit rund 34.000 Programmstunden an überwiegend lokalen Inhalten verschiedener Programmgenres von Fiction, Show und Real Life über Sport und Dokumentation. Das hybride Angebot beinhaltet kostenlos abrufbare Inhalte sowie die Premium Version für 4,99EUR pro Monat.Die Sender der Mediengruppe RTL erreichen mit ihren Programmen täglich rund 30 Millionen Menschen (Zuschauer ab 3 Jahre, 1.1.-30.9.2019, AGF). Der Marktanteil der linearen Angebote stieg im Vorjahresvergleich auf 31,1 Prozent (+1,1 Prozentpunkte) bei den 14 bis 49-jährigen Zuschauern bzw auf 28,2 Prozent (+0,6 Prozentpunkte) bei den 14 bis 59-Jährigen (1.1.-30.11.2019, AGF).Pressekontakt:Christian KörnerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74300christian.körner@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4456889