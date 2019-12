03.12.2019 - Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9) kommt beim notwendigen Netzausbau voran. Die Reichweite des Netzes - auch unter den Bedingungen für den 5G Ausbau thematisiert - beim "klasssichen " Netz voran, also gute Voraussetzungen gemeinsam mit den anderen Telcos die Vorgaben zur Beseitigung der weisen Flecken im Rahmen des 5G Ausbaus zu beseitigen. Das Telefónica Deutschland Netz sichert sich in allen drei großen deutschen Netztests die Note "gut". Dabei machte das Netz in den Tests der Fachmagazine connect, CHIP und COMPUTER BILD über alle Anbieter hinweg jeweils den größten Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...