GOLDMAN NIMMT MERCK KGAA MIT 'SELL' WIEDER AUF - ZIEL 94 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 58,50 (50,50) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 92 (84) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 75 (66) EUR - 'UNDERWEIGHT' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 23 (22) EUR - 'UNDERPERFORM' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 49 (48) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ASTON MARTIN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 520 (620) PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 158 (163) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 112 (107) EUR - 'HOLD' HSBC SENKT MICHELIN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 125 (130) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2860 (2720) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 75 ...Den vollständigen Artikel lesen ...