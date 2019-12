Und wird nun wieder klein. Ursprünglich als Telekom-Firma gestartet, wird nun alles umgestellt. Die Telekom-Tochter Plusnet wurde im Sommer verkauft und QSC konzentriert sich nun auf das IT-Geschäft. Das macht Sinn. Ziel für das nächste Jahr sind 143 Mio. Euro Umsatz und per 2022 soll die Umsatzschwelle von 200 Mio. Euro erreicht werden. Der zweite Schwerpunkt wird der Sektor KI mit einer Beteiligung von 25 % an Aixbrain, einem Spezialisten für diesen Sektor im produzierenden Gewerbe. QSC ist damit börsenseitig eine der ersten Möglichkeiten, ins KI-Geschäft zu investieren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info