Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag dominierten die negativen Nachrichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA sei im November entgegen den Erwartungen weiter gesunken und bleibe somit unter 50 Punkten, was auf eine Kontraktion des Sektors hindeute. ...

