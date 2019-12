FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem massiven Abverkauf am Vortag kann sich der DAX-Future am Dienstag im Vormittagsverlauf oberhalb der 13.000er-Marke behaupten. Charttechniker werten das positiv. Auch wenn eine Konsolidierung in der Regel nicht innerhalb eines Tages mit einem Ausverkauf vollzogen werde, habe sich die technische Gesamtlage nicht verschlechtert.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 20 auf 13.013 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.040 und das Tagestief bei 12.961 Punkten. Umgesetzt wurden rund 6.000 Kontrakte.

December 03, 2019 02:46 ET (07:46 GMT)

