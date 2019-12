Sino-German United AG: Sino-German United AG unterzeichnet neuen exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weißbier DGAP-Ad-hoc: Sino-German United AG / Schlagwort(e): Vertrag Sino-German United AG: Sino-German United AG unterzeichnet neuen exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weißbier 03.12.2019 / 09:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sino-German United AG unterzeichnet neuen exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weißbier Die Sino-German United AG (SGUAG), mit Sitz in München, und die Bitburger Braugruppe GmbH (Bitburger), mit Sitz in Bitburg, haben einen neuen exklusiven Vertriebsvertrag für die Weißbiermarke Benediktiner unterzeichnet. Der Vertriebsvertrag mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren bis zum 31.12.2022, welcher an jährliche Ziel- und Mindestmengen, die jahresweise linear ansteigen und an Hektoliter gebunden ist, gilt für das gesamte Gebiet der Volksrepublik China (exklusiv Duty-Free, Hong Kong und Macao). Im Geschäftsjahr 2018 existierte bereits ein derartiger Exklusivvertrag, welcher im Herbst 2018 in einen nichtexklusiven Vertrag umgewandelt wurde und bis dato galt. SGUAG verspricht sich von der erneuten Zusammenarbeit für die Marke Benediktiner auf exklusiver Basis für die kommenden Jahre eine bessere Planungssicherheit und weitere positive Effekte für den nachhaltigen Markenaufbau und Absatz. Seit April 2016 arbeitet die SGUAG offiziell mit Bitburger zusammen und exportiert ausgewähltes deutsches Qualitätsbier der Braugruppe nach China. Die SGUAG geht trotz des neuen Vertriebsvertrags mit Bitburger, wegen der zurzeit herrschenden angespannten Marktsituation im chinesischen Importbiermarkt, von keiner großen Veränderung, sowohl positiv als auch negativ, bei der Umsatzentwicklung für das Jahr 2020 aus. Ende der Mitteilung Kontakt: Philipp Birnstingl Maximilianstraße 54 80538 München +49 89 23886846 info@sgu-ag.de 03.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sino-German United AG Maximilianstraße 54 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 2388 6846 Fax: +49 89 2388 6848 E-Mail: info@sgu-ag.de Internet: www.sgu-ag.de ISIN: DE000SGU8886 WKN: SGU888 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 926631 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 926631 03.12.2019 CET/CEST ISIN DE000SGU8886 AXC0076 2019-12-03/09:18