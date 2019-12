Der Netzausbau in Deutschland stockt nach wie vor. Andere Länder sind beim neuen Mobilfunkstandard 5G deutlich weiter. Die US-Tochter der Deutschen Telekom bietet in den USA nun ebenfalls 5G an. T-Mobile US spricht selbst davon, direkt die Führungsposition übernommen zu haben.200 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard in den USA laut T-Mobile US nutzen. Nach eigenen Angaben betreibe man damit das größte 5G-Netz des Landes. Es soll zudem noch ausgebaut und verbessert werden, sobald ...

