Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Netzgeschäft zusammen mit geringen regulatorischen Risiken sorge für Gewinnstabilität, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Privatkundengeschäft sieht sie positive Entwicklungen. Zudem ist sie zuversichtlich, dass der Energiekonzern weiterhin attraktive und solide Dividenden ausschütten wird./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-12-03/09:31

ISIN: DE000ENAG999