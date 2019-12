von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDer Verkauf oder ein Börsengang der Aufzugsparte von thyssenkrupp müssen erfolgreich sein, sonst bestehe die Gefahr, dass der Konzern gegen eine Kreditbedingung verstoße, was zu signifikanten Aktienverkäufen führen würde, schreiben Analysten des Bankhaus Jefferies in einer Studie. ...

