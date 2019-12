Die jüngsten Drohungen der USA haben am Dienstag die Aktien von Luxusgüterkonzernen vor allem aus Frankreich belastet. In Paris ging es für LVMH , Kering und Hermés International jeweils zwischen 1,5 und 2 Prozent bergab, Richemont folgten dem in Zürich um fast 1 Prozent bergab. EssilorLuxottica gehörten außerdem im EuroStoxx mit 0,6 Prozent zu den Verlierern.

Als Belastung wurde am Markt darauf verwiesen, dass die US-Regierung eine französische Digitalsteuer am Montagabend als "diskriminierend" bezeichnete und daher ein Verfahren zur Einführung neuer Strafzölle in Gang setzte. Laut Edward Mundy vom Analysehaus Jefferies wären davon wohl auch französische Champagnersorten betroffen. "Die Unsicherheit rund um die Zollschranken setzt sich fort", sagte der Experte./tih/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000121485 CH0210483332 FR0000121014

AXC0087 2019-12-03/09:55