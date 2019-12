Robert Halver: "Wir brauchen einen Staatsfonds für den Klimaschutz"

Billionen-Summen für den Green Deal der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schweben in den Medien herum. Deutschland könnte als größter Einzahler in die EU-Töpfe also für den Klimanotstand zur Kasse gebeten werden. "Wenn Deutschland seine zukünftige Industriepolitik finanziert und zum Industrie-Weltmeister für Klimatechnik wird, ist es gut investiertes Geld", sagt Robert Halver (Baader Bank). Die Details diskutiert der Experte mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch.

