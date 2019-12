DAX-Analyse am Morgen: 13.000er-Marke wieder im Fokus

Der Start in den Monat Dezember ist dem DAX gestern gründlich misslungen. Obwohl die Kurse in der Spitze noch bis auf 13.338 Punkte klettern konnten, geriet der Handelstag mit einem Verlust von über 2% zum schlechtesten seit dem 2. Oktober. "Schuld" war einmal mehr US-Präsident Trump, der via Twitter neue Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Argentinien bzw. Brasilien ankündigte. Für den DAX ging es damit erstmals seit einem Monat unter die 13.000er-Barriere zurück. Das bedeutet:

