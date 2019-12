Lufthansa: Qatar Airways an Einstieg interessiert

Qatar Airways strebt eine Beteiligung an der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) an. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, in die Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gern machen", erklärte der Qatar-Airways-Chef Akbar Al-Baker am Sonntag am Rande eines Besuchs von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Doha, der Hauptstadt von Katar. In einem ersten Schritt könne sich Al-Baker zumindest eine Partnerschaft vorstellen.

Akbar Al-Baker zufolge unterhält Qatar Airways immer gerne Geschäftsbeziehungen mit nationalen Fluggesellschaften in den Ländern, in denen die Airline tätig ist. Und er würde sich freuen, wenn auch die Lufthansa wieder in die katarische Hauptstadt fliegt.

Embargo gegen Katar

Derzeit steuert die Kranich-Airline Doha wegen der Blockade von Katars Nachbarn gegen das Emirat nicht an. Das Embargo gegen Katar, das die Nachbarstaaten Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrein und die Vereinigten Arabischen Emirate im Sommer 2017 verhängten, schlägt sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen von Qatar Airways nieder. In den Geschäftsjahren 2017/2018 und 2018/2019 verbuchte die Airline Verluste.

