Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleiherenditen in der Kernunion sollten sich auch in dieser Woche in recht engen Bandbreiten halten, so die Analysten der DekaBank.Am kurzen Ende der Kurve, wo aktuell noch etwa 3 Basispunkte Zinssenkung für die EZB in den kommenden zwölf Monaten eingepreist würden, sollten die Zins- und Renditeniveaus besonders fest verankert sein. Am langen Ende der Kurve sähen die Analysten der DekaBank leichtes Versteilungspotenzial, wobei die letzten Wochen unterstrichen hätten, dass kurzzeitige Renditeanstiege sehr schnell wieder als Kaufgelegenheit wahrgenommen würden. Dies gelte insbesondere, da Versicherungen und Pensionskassen weiterhin Duration suchen würden. (Ausgabe vom 02.12.2019) (03.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...