Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, übernimmt 71 Prozent der Anteile am österreichischen Konzertveranstalter Barracuda Music. Damit erweitert das Unternehmen sein europaweites Veranstaltungsportfolio um einige der populärsten Konzerte und Festivals Österreichs. Barracuda Music wird in diesem Zuge Teil des Promoter-Netzwerks EVENTIM LIVE. Die Transaktion wurde von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Wir wollen Künstlern nicht nur ein leistungsstarkes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...