Firmengründer Marek Dutkiewicz übergibt nach über 20 Jahren Geschäftsführung per 01.01.2020 die Leitung des HR-Beratungsunternehmens an ein dynamisches Führungsteam mit Moritz Marti als CEO an der Spitze. HR Campus beweist mit diesem Schritt Weitsicht und macht sich mit dem Generationenwechsel bereit für die Zukunft. Die Universität St. Gallen begleitete den Nachfolgeprozess.Im vergangenen Jahr feierte HR Campus den geschichtlichen Meilenstein vom zwanzigjährigen Bestehen der Firma. Nun steht bereits der zweite historische Wendepunkt an. HR Campus ist in den letzten fünf Jahren um das Doppelte auf 160 Angestellte angewachsen, wodurch sich die Firmenstruktur massgeblich verändert hat. Das Unternehmen setzte schon früh auf Kontinuität und Innovation, in dem es als eines der ersten HR-Beratungsunternehmen in der Schweiz in die Cloud-Technologie und die Verjüngung der Firma investiert hat. Demnach stand die Nachfolgeplanung auch unter dem Stern der Unternehmensentwicklung von HR Campus. Ziel war es, HR Campus auf die Zukunft vorzubereiten, die erfolgreiche Marktstellung weiter auszubauen um die Mission «Happy Employee, Happy Company» selbst zu leben und in anderen Unternehmen Wirklichkeit werden zu lassen.Die Übergabe wurde gemeinsam mit der Universität St. Gallen sorgfältig und ohne Zeitdruck über mehrere Jahre hinweg geplant und vorbereitet. Dr. Frank Halter erarbeitete gemeinsam mit der Familie Dutkiewicz sowie der Geschäftsleitung eine umfassende Unternehmensnachfolgeplanung. «Die Zusammenarbeit war vorbildlich und besonders packend. Bei HR Campus trifft Schweizer Innovation auf polnische Wurzeln. Diese kraftvolle Kombination ist und bleibt der Grundstein des erfolgreichen Familienunternehmens,» so Dr. Frank Halter.HR Campus setzt auf Unabhängigkeit und bleibt ein echtes Familienunternehmen, damit die frische, familiäre und etwas verrückte Kultur erhalten bleibt. Die drei Kinder sind seit mehreren Jahren ebenfalls im Unternehmen aktiv und Ehefrau Danuta Dutkiewicz hat als langjährige Mitarbeiterin sehr viel zur Unternehmensentwicklung und Kultur beigetragen. Die beiden Söhne Philippe und Dominik Dutkiewicz prägen die Firma als Teil der Geschäftsleitung mit und Tochter Livia Dutkiewicz verleiht mit der Marketingführung dem Unternehmen das Gesicht.Das fünfköpfige Führungsteam, auch Fiveboard genannt, setzt sich aus zwei langjährigen Mitarbeitenden Simone und Daniel Burgener, sowie den zwei Söhnen Dominik und Philippe und dem neuen CEO Moritz Marti zusammen. Gemeinsam stellen sie die Kontinuität und das agile Funktionieren der Unternehmung sicher. Mit Moritz tritt ein langjähriges Geschäftsleitungsmitglied in die Fussstapfen von Marek Dutkiewicz. Dank zehn Jahren Unternehmenserfahrung trägt er die Vision von HR Campus tief im Herzen. Für Moritz, der Sozialwissenschaften und Betriebswirtschaft studiert hat, ist klar: «Wir freuen uns, als junges aber erfahrenes Führungsteam diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Mit Marek Dutkiewicz als Mentor setzen wir den eingeschlagenen Kurs der letzten Jahre konsequent fort und bauen weiterhin auf unsere einmaligen Werte. Die entscheidenden Faktoren unseres Erfolgs bleiben auch in Zukunft unser Teamspirit und jeder einzelne Mitarbeitende.»Über den Generationenwechsel ist Marek sehr erfreut: «HR Campus hat sich in den letzten 20 Jahren vom Pionier zum Marktführer hin entwickelt, nicht zuletzt auch wegen der hohen Eigenverantwortung und Agilität der jungen Garde. Ich freue mich, mein Vermächtnis dieser frischen und dynamischen Gruppe anzuvertrauen.» Marek zieht sich aus der operativen Führung zurück, bleibt jedoch als Visionär Teil des Verwaltungsrats und wird die Geschäftsleitung als Mentor und Sparringpartner beraten.Das Familienunternehmen setzt weiterhin auf die modernste HR-Software, ganzheitliche HR-Serviceleistungen und persönliche HR-Strategieberatung. HR Campus zählt zu den erfahrensten HR-Beratungsunternehmen der Schweiz und will diese Position als HR-Meinungsbildner und Marktführer weiter festigen.HR Campus ist bereit für die Zukunft.