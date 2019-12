Und da ist der nächste große Deal im Goldsektor! Die chinesische Zijin Mining Group Co (WKN A0M4ZR) will den kanadischen Goldproduzenten Continental Gold (WKN A14UZD) übernehmen - für 1,3 Mrd. CAD! Mit der Übernahme will die vom chinesischen Staat unterstützte Zijin vor allem Zugriff auf Continentals Goldprojekt Buritica erhalten. Dafür bieten die Chinesen 5,50 CAD pro Continental-Aktien in bar, was einen Aufschlag von ...

