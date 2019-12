Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinen Bewertungsmultiplikator für den Hersteller von Windkraftanlagen wegen dessen Wachstumsaussichten im Offshore-Bereich nach oben an. Die Aktie bleibe aber teuer./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-12-03/10:56

ISIN: ES0143416115