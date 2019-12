Hamburg (ots) - Eine aufregende Woche liegt hinter den Geissens. Für einen Termin mit der renommierten Modelagentur MGM Models reisten die Geissens am Freitag extra von Monaco an die Elbe. Hier fanden die ersten Shootings mit Shania für die Agentur statt. Modelagentur Chef Marco Sinervo zeigte sich begeistert: "Shania hat tatsächlich gutes Potential als Model zu arbeiten. Sie kommt zwar aufgrund ihrer Größe nicht für Laufsteg in Frage, aber für Werbeshootings kann ich sie mir gut vorstellen."



Die Fotos lassen sich sehen. Nur Unterwäsche kommt noch nicht für die hübsche 15 jährige in Frage. Mama Carmen: "Dazu ist sie noch zu jung."



Pressekontakt:



Swetlana Lerch

Swetlana@mgm-models.de

Tel: 040 42948790



Original-Content von: MGM Models GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129365/4457157