Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern stand in den USA der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe im Fokus der Marktteilnehmer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Index habe die Markterwartungen mit einem Rückgang um 0,2 Indexpunkte auf 48,1 Zähler deutlich enttäuscht. Er liege nunmehr den vierten Monat infolge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Besonderes steche hervor, dass sich das neue Auftragsvolumen laut Umfrage auf den tiefsten Wert seit 2012 reduziert habe. Da sich die Konjunkturschwäche auch in den USA hauptsächlich auf den Industriesektor konzentriere, sei aus vorangehenden Daten die Hoffnung geschöpft worden, dass sich die Talfahrt in der Industrie inzwischen eingebremst haben könnte. Nach diesen Daten sei der Abschwung im Industriesektor allerdings noch nicht vorüber. ...

