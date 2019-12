Guten Morgen,der Auslöser der Korrektur kam aus einer altbekannten Ecke, Donalds Twitterei. Für den Verlauf der Marktendenz spielt es letztendlich keine Rolle, woher der Stein des Anstoßes kommt, der Effekt ist der Gleiche. Was ist dran an den neuen Zöllen, diesmal gegen die Lateinamerikaner?Nicht viel. Währungsschwankungen und Abwertungstaktiken einzelner Länder, die sich im Dollar verschuldet haben, sind kein Grund, um Zölle zu verhängen. Hier werden Sachverhalte vermischt, die in erster Linie dem Wahlkampf dienen sollen, nämlich den Bürgern darzustellen, dass Trump alles richtig macht, um die Interessen des Landes zu schützen. Natürlich kommt er damit durch, aber dem Kapitalmarkt sollte das nicht gefallen. Aber wie schon früher: Nichts in Washington wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und die Börsen werden auch dieses Thema zu verdauen wissen.

Den vollständigen Artikel lesen ...