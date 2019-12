Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Papiere der Deutschen Beteiligungs AG von 38,40 auf 40,10 Euro angehoben. Da die Anteilsscheine es durch ihren zuletzt guten Lauf allerdings bereits erreicht haben, stufte sie Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Hold" ab. Die in der kommenden Woche erwartete Bilanz werde geprägt sein durch den Verkauf des Glasfaserausrüsters Inexio, der im abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal als Gewinn verbucht wurde./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-12-03/11:11

ISIN: DE000A1TNUT7