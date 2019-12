Bei der BayWa liegen die Gewinne nach neun Monaten deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres. Und nun läuft das ertragsstarke vierte Quartal. Hier will Vorstandschef Klaus Josef Lutz vor allem mit der Sonnen- und der Windenergie nochmals kräftig Geld verdienen. Daher dürfte die Aktie (519406) ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Ein Einstiegsversuch via Discounter kann daher scheitern, allerdings winkt in diesem Fall eine nette Trostrendite ...

