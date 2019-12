FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG trennt sich von ihrer Personalchefin Bettina Volkens. Sie wird die Airline zum Jahresende in "beiderseitigem Einvernehmen" verlassen, wie es in einer Mitteilung des DAX-Konzerns heißt. Das Ressort Personal & Recht werde künftig von Michael Niggemann verantwortet, der gegenwärtig Finanzchef von Swiss International Airlines ist. Niggemann sei für drei Jahre in den Vorstand berufen worden.

In den Medien war in den vergangenen Tagen bereits über einen Rücktritt von Volkens spekuliert worden. Hintergrund ist der Dauerstreit mit der Kabinengewerkschaft Ufo. Unternehmen und Gewerkschaft sind tief zerstritten. Ein von beiden Seiten zuletzt angestrebtes Schlichtungsverfahren zu allen Tarifthemen kam bisher nicht zu Stande.

In der Mitteilung der Lufthansa ist davon allerdings keine die Rede. "Bettina Volkens hat in den sechs Jahren ihrer Vorstandstätigkeit einen wichtigen und tiefgreifenden Kulturwandel eingeleitet, der wesentlich zum Erfolg der Lufthansa Group beigetragen hat", erklärte Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley.

December 03, 2019

