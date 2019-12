Zijin Mining Group Co. Ltd. gab gestern bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung mit Continental Gold Inc. geschlossen hat, in deren Rahmen Zijin alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Continental zu einem Preis von 5,50 CAD je Aktie erwerben wird.



Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 1,4 Millionen CAD und der Angebotspreis stellt einen Aufpreis von 20% zu Continentals 20-tägigen, auf dem Volumen basierenden Durchschnittspreis am 29. November 2019 an der Toronto Stock Exchange dar.



