Mladá Boleslav (ots) -- Interaktive LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten machen Fahrten inder dunklen Jahreszeit sicherer und komfortabler- Voll-LED-Matrixscheinwerfer im Flaggschiff SUPERB und im neuenOCTAVIA- SKODA bietet leistungsstarke LED-Scheinwerfersysteme auch fürdie Kompaktmodelle SCALA und KAMIQ an In der dunklen Jahreszeit sind Autofahrer besonders gefordert. Dank LED-Technologie sind SKODA Fahrer auch bei schlechten Licht- und Witterungsverhältnissen im Herbst und Winter sicher unterwegs. Nach dem Flaggschiff SUPERB ist jetzt auch die vierte Generation des SKODA Bestsellers OCTAVIA neben den serienmäßigen LED-Scheinwerfern auf Wunsch mit Voll-LED-Matrixscheinwerfern erhältlich. Diese ermöglichen unter anderem, immer mit Fernlicht zu fahren. Bereits die Kompaktmodelle SCALA und KAMIQ sowie der KAROQ bieten immer LED-Licht und optional Voll-LED-Scheinwerfer mit adaptiven Funktionen. Neben der sehr hohen Lichtausbeute der LED-Scheinwerfer sorgen auch die hellen und verzögerungsfrei aufleuchtenden LED-Heck- und -Bremsleuchten für ein deutliches Plus an Sicherheit.Im SKODA SUPERB und dem neuen OCTAVIA mit optionalen Voll-LED-Matrixscheinwerfern sorgen moderne LED-Lichtsysteme dafür, dass das Autofahren bei Dunkelheit im Herbst und Winter deutlich sicherer wird. Die LED-Technologie ermöglicht in beiden Modellen für eine äußerst helle und homogene Fahrbahnausleuchtung. In den Modulen für Abblend- und Fernlicht erzeugen dabei individuell ansteuerbare LED - beim neuen OCTAVIA beispielsweise zwölf LED pro Modul - einen Lichtkegel aus mehreren Segmenten. Eine Kamera an der Frontscheibe erkennt Fahrzeuge sowie reflektierende Objekte und Personen, die von der intelligenten Lichttechnologie automatisch ausgeblendet werden. Dafür schaltet das Steuergerät sofort und automatisch einzelne Segmente des Lichtkegels aus. So ist es möglich, immer mit Fernlicht zu fahren, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.Adaptive Lichtmodi für unterschiedliche FahrsituationenMit der LED-Matrixtechnologie werden zudem verschiedene Lichtmodi für unterschiedliche Fahrsituationen und Witterungsbedingungen exakt realisiert. So erkennt das intelligente System etwa anhand der GPS-Daten des Navigationssystems und der gefahrenen Geschwindigkeit, ob das Fahrzeug in der Stadt, auf einer Landstraße oder einer Autobahn unterwegs ist, und passt etwa die seitliche Ausleuchtung der Fahrbahn oder das aktive Kurvenlicht automatisch an. Bei Regen und schlechten Witterungsbedingungen leuchten das Abbiege- und das Kurvenlicht den Bereich unmittelbar vor dem Auto besser aus. Adaptive Funktionen (AFS) bieten auch die optionalen Voll-LED-Scheinwerfer in den SUV-Modellen KODIAQ, KAROQ und KAMIQ sowie im SCALA und FABIA.Mehr Helligkeit und Effizienz durch LED-TechnologieNeben neuen Möglichkeiten für die Designer, die mit Glas und kristallinen Elementen sowie neuen, kompakten Formen arbeiten können, bieten moderne LED-Scheinwerfer vor allem mehr Helligkeit und eine höhere Effizienz als Halogenscheinwerfer. Das Abblendlicht der Voll-LED-Scheinwerfer des FABIA beispielsweise liefert seit der Überarbeitung des Kleinwagens im vergangenen Jahr 66 Prozent mehr Licht als die vorherige Topvariante. Zudem sind LED deutlich langlebiger als Halogenleuchten und verbrauchen weniger Energie. Auch bei den Nebelscheinwerfern kommen LED-Module zum Einsatz.LED-Heckleuchten reagieren verzögerungsfreiNeben den Frontscheinwerfern setzt SKODA auch bei den Heckleuchten auf LED-Technik. Vor allem das schnelle, verzögerungsfreie Aufleuchten und die Helligkeit der Bremslichter steigern aktiv die Sicherheit, da Fahrer in nachfolgenden Fahrzeugen einen Bremsvorgang besser und schneller erkennen können. Auch dynamische Blinker, die bei Betätigung von innen nach außen aufleuchten und optional im SUPERB, OCTAVIA, SCALA und KAMIQ - dort auch vorn - zum Einsatz kommen, bieten neben mehr Dynamik eine verbesserte Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer.