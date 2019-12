FRANKFURT (Dow Jones)--An die Spitze des VCI dürfte Ende März Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries AG, rücken. Er ist als Kandidat für den dann ausscheidenden Präsidenten Hans Van Bylen nominiert, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mitteilte. Van Bylen scheidet zum Jahresende als Vorstandsvorsitzender der Henkel AG & Co. KGaA aus. Er werde auf Bitte des Präsidiums die Führung bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 25. März 2020 fortsetzen, so der Branchenverband.

Kullmann ist seit September 2017 Vizepräsident im VCI-Vorstand. Die Wahl des künftigen VCI-Präsidenten werde im Rahmen der turnusmäßigen Gremiensitzungen des Chemieverbandes in Berlin stattfinden. In den vergangenen Jahren kam der vorgeschlagene Kandidat jeweils zum Zuge.

December 03, 2019 05:00 ET (10:00 GMT)

