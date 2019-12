Deutschland weiß viel über seine Armen, aber wenig über die Reichen. Ein Forschungsprojekt soll ihr Geheimnis lüften. Soziologe Stefan Liebig erzählt, warum persönliche Beziehungen dabei so wichtig sind.

WirtschaftsWoche: Professor Liebig, in Deutschland gibt es viele Daten über die Armen, aber nur wenig Erkenntnisse über sehr wohlhabende Haushalte. Das wollen Sie und das SOEP ändern und ein großes Befragungspanel für Reichenhaushalte aufbauen. Wie weit sind Sie mit dem Projekt?Stefan Liebig: Die ersten Befragungen laufen schon. Wir wollen insgesamt 2000 Teilnehmer bis zum Jahresende akquiriert haben, derzeit sind es über 1500. Wenn alle Interviews gelaufen sind, müssen die Daten aufwändig aufbereitet werden. Die Ergebnisse fließen in den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ein, der in der zweiten Jahreshälfte 2020 erscheinen soll. Anschließend sind die Daten für die Wissenschaft freigegeben.

Wie haben Sie die Leute gefunden?Wer sehr viel Geld hat, legt es häufig nicht nur in Wertpapieren oder Immobilien an, sondern auch in Unternehmensbeteiligungen. Wir haben aus weltweiten ...

