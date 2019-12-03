DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12H/18 DE000HLB3XN4 05.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03K/18 DE000HLB5LQ7 05.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 16/31 DE000HLB4CB1 05.12.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12H/18 DE000HLB3XN4 05.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03K/18 DE000HLB5LQ7 05.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 16/31 DE000HLB4CB1 05.12.2019 HZE/EOT