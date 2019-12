Calw (ots) - Die REGENERATION E Crememaske von DADO SENS DERMACOSMETICS wurde mit den Healthy Living Awards 2020 ausgezeichnet. Der Ernährungsratgeber FOODFORUM und das Laufmagazin RUNNING vergeben die Awards an die innovativsten Produkte für einen gesunden Lebensstil.Insgesamt 24 Awards wurden in den Bereichen Food, Fitness, Kitchen und Beauty vergeben. In der Kategorie "Gesichtsmasken" hat die Crememaske von DADO SENS gewonnen. Getestet und bewertet wurden die nominierten Produkte von einer Fachjury bestehend aus 17 Experten. Dazu gehören neben Ernährungswissenschaftlern und Spitzenköchen auch Sportmediziner und Hautfachärzte.Damit konnte sich DADO SENS bereits zum zweiten Mal in Folge im Bereich Beauty durchsetzen. Im Vorjahr wurde das HYPERSENSITIVE Make-up der Marke ausgezeichnet.Silva Imken, Leitung Marketing, und Katrin Stockinger, Leitung PR und Content, nahmen die Auszeichnung bei einer glamourösen Preisverleihung am 30. November 2019 in Stuttgart entgegen.Pressekontakt:DADO-cosmed GmbHKatrin StockingerLeiterin PR und Content+49 (0)7051 6000-64presse@dadosens.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/4457200