Der estnische Fahrdienstleister Bolt ist nach eigenen Angaben auf dem besten Weg in Richtung Gewinnzone. In zwei Dritteln der Märkte sei man profitabel oder nah dran, sagte der CEO des Uber-Rivalen. Markus Villig, CEO des 2013 gegründeten und noch bis vor kurzem als Taxify firmierenden Fahrdienstleisters Bolt, gilt als jüngster Gründer eines Einhorn-Startups in Europa. Zu den Investoren von Bolt gehören der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Chuxing und Daimler sowie TMT Investments. Jetzt hat Villig in einem Interview mit CNBC erklärt, sein Unternehmen sei in zwei Dritteln der von ihm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...