++ Tweets von Trump und schwacher ISM-Index belasten ++ US500 und USD verlieren an Wert ++ DE30 versucht sich am Montag zu erholen ++Die Wall Street erlitt am Montag nach erneuten Spannungen an der Handelsfront sowie schwachen Umfragedaten aus den USA einen Rückschlag. US-Präsident Donald Trump beschuldigte Brasilien und Argentinien der Währungsmanipulation und kündigte über Twitter an, die Zölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...