FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa richtet den Vorstand inhaltlich und personell neu aus. Per Januar werde das Gremium um das Ressort Customer & Corporate Responsibility erweitert, teilte der DAX-Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Christina Foerster, CEO von Brussels Airlines, werde das neue Ressort leiten. Harry Hohmeister werde im Vorstandsressort Commercial Passenger Airlines die Koordination der Netzwerkplanung leiten. Zudem wurde das neue Ressort IT, Digital & Innovation gegründet, das Thorsten Dirks führen werde.

Foerster verantworte das Produktmanagement, die zukünftige Catering- Schnittstelle und das Marketing inklusive des Kundenbindungs-Programms Miles & More, so die Lufthansa weiter. Zudem soll die Managerin den Bereich Kulturelle Weiterentwicklung übernehmen und den Bereich Unternehmensverantwortung leiten. "Erstmalig bildet das Unternehmen damit die Verantwortung für Umwelt, Klima und Gesellschaft auf Vorstandsebene ab", so die Airline.

Zudem kündigte die Fluggesellschaft an, dass Michael Niggemann künftig das Ressort Personal & Recht leiten werde. Die langjährige Personalchefin Bettina Volkens verlasse den Konzern zum Jahresende.

"Die Entwicklung von zwei internen Führungskräften in unser Vorstandsteam ist auch ein wichtiger Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Führungskultur", so Lufthansa-CEO Carsten Spohr laut Mitteilung mit Blick auf Foerster und Niggemann, der Finanzvorstand bei Swiss International Airlines ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 05:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.