Gleich mehrere Analysten haben ihre Kursziele für den Triebwerksbauer MTU in den vergangenen Tagen angehoben. Am Dienstag wurde der DAX-Wert von einer frischen Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) beflügelt.Die Papiere von MTU +1,00% konnten am Dienstag ihre Vortagesverluste größtenteils aufholen. Als bester Wert im deutschen Leitindex verteuerten sich die Anteile des Triebwerkherstellers zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...