MTU Aero Engines: Analysten immer optimistischer, hier liegen die nächsten Kursziele

Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) war am Dienstag mit einem Kursplus von 3,2 Prozent der mit Abstand stärkste Wert im DAX. Der Triebwerkshersteller wird derzeit beflügelt durch zahlreiche positive Analysteneinschätzungen.

Die Bank of America sprach für MTU Aero Engines am Dienstag eine neue Kaufempfehlung aus und erhöhte das Kursziel auf 295 Euro, womit der Aktie ein Gewinnpotenzial von 21 Prozent zugetraut wird. Am Montag zuvor hatte die DZ Bank ihr Kursziel von 234 auf 248 Euro angehoben. Auch die Privatbank Hauck & Aufhäuser passte das Kursziel nach oben an, von bisher 242 Euro auf jetzt 246 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...