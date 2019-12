Der Abwärtstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar verliert an Kraft. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Glaube an die Stärke der US-Wirtschaft schwindet.Eine Kolumne von Holger Steffen. Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 99,8 % verzeichnet hat (Stand 30.11.2019).Die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar hat zuletzt an Schwung verloren. Das mag auf den ersten Blick überraschen, ...

