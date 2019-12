Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Reihe von Stimmungsindikatoren konnte sich zuletzt verbessern und so deutet sich ein allmähliches Durchschreiten der konjunkturellen Talsohle an, so die Analysten der Helaba.Da aber die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland, Spanien und Italien und auch für die gesamte Eurozone noch unterhalb der Expansionsschwelle lägen, könne kurzfristig noch nicht von einer deutlichen Erholung der Industrieaktivitäten ausgegangen werden. Bislang präsentiere sich der Dienstleistungssektor dagegen solider. Hier hätten die Zeichen bis zuletzt auf Wachstum gestanden und mit den morgen anstehenden Service-PMIs des Monats November sollte dieses Bild untermauert werden. Die Dienstleistungen hätten die Gesamtwirtschaft vor dem Abgleiten in eine Rezession bewahrt. ...

