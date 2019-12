Unterföhring (ots) - Bereit für den nächsten Siegeszug? Im Sommer räumte Allrounder Robin (24) viermal hintereinander bei "Schlag den Besten" ab - und gewann 200.000 Euro. Jetzt lässt ProSieben den Taktikfuchs gegen neue Gegner antreten - ab 28. Januar 2020 immer dienstags um 20:15 Uhr. "Neues Jahr, neues Glück? Ich bin heiß auf neue Duelle und freue mich jetzt schon auf echte Gegner", sagt der viermalige Gewinner."Schlag den Besten" Die ProSieben-Show punktete mit Marktanteilen von bis zu 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern*. Bei "Schlag den Besten" treten zwei Allround-Talente in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken pro Ausgabe 50.000 Euro. Und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Besten" von Raab TV.Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.*Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 3.12.2019 (endgültig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4457338