2021 soll der BMW iNext als erstes rein batterieelektrisches Fahrzeug aus dem Hause BMW auf den Markt kommen - und vor diesem Hintergrund investiert der Konzern in seinen größten europäischen Produktionsstandort in Dingolfing. Bevor der BMW iNext 2021 anläuft, macht BMW seinen größten europäischen Produktionsstandort in Dingolfing mit einer Investition von rund 400 Millionen Euro fit für die Fertigung von rein batterieelektrischen und hochautomatisierten Fahrzeugen. Unternehmen sieht sich gut aufgestellt Durch diese Investition sieht BMW laut einer Pressemitteilung das Werk Dingolfing dazu in der Lage, vollelektrische...

